В Троян затварят детската кухня и забавачките
Основният проблем на двете болници в Троян е заболелият медицински персонал
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Основният проблем на двете болници в Троян е заболелият медицински персонал
Осигурява се топла за храна за възрастни и деца
Детската кухня в Перник, която бе затворена заради наличие на стафилококи в пилешка супа, отново работи.Три от жените в млечната кухня са били носител...
Откриха стафилококи в детска кухня в Перник. Областната дирекция по безопасност на храните временно е преустановила дейността й. Лабораторно изследв...