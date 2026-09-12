Звезда от "Евровизия" с ново гадже
Разбра се заради празника на влюбените
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Разбра се заради празника на влюбените
19-ото издание на конкурса ще се проведе на 19 декември в Париж
Французойка спечели конкурс
Лидия Ганева от Пловдив ще представя страната ни на Детската Евровизия 2016. Това решиха снощи журито на конкурса "Децата на България са супер" и зрит...
Малта спечелила с плагиатство, твърдят във форумите "Невероятно шоу с много добра организация и неповторима атмосфера. Очаровани сме!" Така мнозина з...
Време е за шоу, защото България става "Детска планета" като домакин на 13-то издание на "Детска Евровизия". Днес зрителите в "Арена Армеец" и тези пре...
Удължават част от градския транспорт в столицата заради Детската Евровизия, която ще се проведе тази вечер в зала "Арена Армеец". С удължено работно...
Остават броени часове до финала на Детската Евровизия 2015, когато столицата ни ще се превърне в детска планета. Габриела Йорданова и Иван Стоянов ще...
Разноцветни петли зарадваха столичани дни преди "Детската Евровизия". Петте арт-инсталации с посланията на Крисия, Хасан, Ибрахим, Габи и Иван бяха тъ...
Началото на Детската Евровизия в България ще бъде дадено на специална церемония днес в НДК. Откриващото събитие ще започне в 20:45 часа и ще бъде пред...
Пъстри картини и шарени чадъри, изработени от малки български таланти, ще посрещат гостите на Детската Евровизия. Изложбите вече са подредени в хотел...
Българският участник в Детската Евровизия Габриела Йорданова бе удостоена с приза "Русе - ХХI век". Талантливата седмокласничка получи признанието на...
Правим толкова грандиозен проект за първи път, споделя режисьорът на спектакъла Гордън Бонело 200 невръстни артисти ще излязат пред публиката в "Арен...
Крисия Тодорова представи официалния химн на Детската Евровизия, на която страната ни ще е домакин. Талантливата певица от Разград, която миналата год...
Химнът на Детската Евровизия 2015 – „Discover" ще бъде представен официално тази събота. Крисия, която миналата година спечели второ място на конкурса...
Довечера България ще определи своя участник в "Детска Евровизия 2015". Дванадесет надарени момчета и момичета ще се надпяват и борят - едно от тях да...
Габриела Йорданова от Русе и Андреа Начева от Разград продължават в Детската Евровизия Страхотното шоу на братята от Бургас Костадин и Дилян Дянкови...
Хасан, Ибрахим и Крисия
Триумфалното трио от Малта
Талантливите малчугани от Стария континент идват за големия финал през ноември България ще бъде домакин на детската Евровизия през ноември. Премиерът...