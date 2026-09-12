Всичко за Детска Евровизия

Следете всички новини, анализи и коментари за Детска Евровизия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Откриват Детската Евровизия

Откриват Детската Евровизия

Началото на Детската Евровизия в България ще бъде дадено на специална церемония днес в НДК. Откриващото събитие ще започне в 20:45 часа и ще бъде пред...

17 ноември | 5:15
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Русе награди Габи

Русе награди Габи

Българският участник в Детската Евровизия Габриела Йорданова бе удостоена с приза "Русе - ХХI век". Талантливата седмокласничка получи признанието на...

01 ноември | 18:20
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9 града в щуро състезание

9 града в щуро състезание

Довечера България ще определи своя участник в "Детска Евровизия 2015". Дванадесет надарени момчета и момичета ще се надпяват и борят - едно от тях да...

08 септември | 5:05
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