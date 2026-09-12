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С детелини до урните

С детелини до урните

Многобройни сте, но само с три листа, е любима песен на червения кандидат за Кула Николай Ненов Предизборната кампания върви с пълна сила. Кандидатит...

05 октомври | 12:40
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