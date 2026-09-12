Дете уби дете в САЩ заради кученца
Ужасяващо убийство на дете е станало след спор за домашни любимци в американския щат Тенеси, съобщава NBC News. Убиецът е 11-годишно момче, а жертвата...
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Ужасяващо убийство на дете е станало след спор за домашни любимци в американския щат Тенеси, съобщава NBC News. Убиецът е 11-годишно момче, а жертвата...
Многобройни сте, но само с три листа, е любима песен на червения кандидат за Кула Николай Ненов Предизборната кампания върви с пълна сила. Кандидатит...
Павел баня. Представителен фолклорен танцов ансамбъл "Детелини", Павел баня, стартира подготовката за новия репетиционен сезон 2013/2014 година. Той...