Спецполицаи с акция в Приморско заради детето в куфара
Спецполицаи под прикритие са обсадили Приморско заради намереното тяло на дете в куфара край Пасарел и мъртвата жена, открита преди месец край резиден...
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Спецполицаи под прикритие са обсадили Приморско заради намереното тяло на дете в куфара край Пасарел и мъртвата жена, открита преди месец край резиден...