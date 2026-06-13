Пробутват и фалшиви десетолевки
Не само фалшиви двулевки са пуснати в оборот от мошеници, но и неистински банкноти с номинал 10 лева. За това алармираха от ОД МВР – Благоевград. Сигн...
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Не само фалшиви двулевки са пуснати в оборот от мошеници, но и неистински банкноти с номинал 10 лева. За това алармираха от ОД МВР – Благоевград. Сигн...