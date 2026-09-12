Десетокласник със златен медал от международно състезание
Отлично се представи възпитаникът на Обединен детски комплекс – Благоевград Стефан Вълков на Международния ученически екологичен форум "Сребърна 2015"...
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Отлично се представи възпитаникът на Обединен детски комплекс – Благоевград Стефан Вълков на Международния ученически екологичен форум "Сребърна 2015"...
Васко е единственият от Варна, спечелил конкурса на евродепутата Мария Габриел Десетокласникът Васил Георгиев е единственият ученик, който представи...
Велико Търново. Десетокласникът Богомил Иванов от старата столица описа в книга, какво се случва на село по ракиено време. Момчето учи в паралелката...