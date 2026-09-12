Ползите и вредата от слънцето върху кожата ни
Д-р Илиана Георгиева отговаря на най-често задаваните въпроси
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Д-р Илиана Георгиева отговаря на най-често задаваните въпроси
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Стара Загора. Медицинският екип на клиниката по кожни и венерически болести в старозагорската МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД -/Университетска/ веч...