Полицията в Пловдив на крак, кръчмите в паника
Пловдивската полиция се вдигна на крак заради футболното дерби между "Локо" и "Ботев", което започва в 17,30 ч. Униформени затягат обръчи около места,...
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Пловдивската полиция се вдигна на крак заради футболното дерби между "Локо" и "Ботев", което започва в 17,30 ч. Униформени затягат обръчи около места,...