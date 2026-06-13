Всичко за Депутатски Трабант

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Депутатите с трабанти

Депутатите с трабанти

Депутатски трабант стана хит на автомобилния фест във Велико Търново в събота. Той е на народния представител от Патриотичния фронт Милен Михов, който...

21 март | 21:50
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