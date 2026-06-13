Депутат от ПФ ходи на работа с трабант
Депутатът от Патриотичния фронт Милен Михов ходи на работа с трабант, показва репортаж на Нова телевизия. Михов признава, че преди 27 години купил с...
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Депутатът от Патриотичния фронт Милен Михов ходи на работа с трабант, показва репортаж на Нова телевизия. Михов признава, че преди 27 години купил с...
Народният представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева проведе поредния си приемен ден в Благоевград. Жители на града атакуваха офиса, за да се оплачат от...
Депутатски трабант стана хит на автомобилния фест във Велико Търново в събота. Той е на народния представител от Патриотичния фронт Милен Михов, който...