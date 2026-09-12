Как водата влияе на усмивката ни? Дентален лекар дава съвети за какво да внимавате
Минерали, pH и кога да се хидратираме – това е само част от рецептата, която д-р Ирина Михайлова споделя за всекидневно поддържане на здрави зъби
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Минерали, pH и кога да се хидратираме – това е само част от рецептата, която д-р Ирина Михайлова споделя за всекидневно поддържане на здрави зъби
Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов съобщи в Кърджали, че Националната програма за превенция на оралните заболявания пр...
София. на 11 април се отбелязва денят на свети Антипа – покровител на зъболекарите, съобщиха от Българския зъболекарски съюз. Свещеномъченик Антипа б...
Банско. Националният форум по дентална медицина, организиран от Българския зъболекарски съюз, се проведе през уикенда в курорта Банско. Във форума взе...