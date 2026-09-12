Силно дамско присъствие на БСП на празника в Копривщица
Копривщица. Народните представители от Коалиция за България Корнелия Нинова и Деница Караджова, зам.-областният управител на Софийска област София Тор...
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Копривщица. Народните представители от Коалиция за България Корнелия Нинова и Деница Караджова, зам.-областният управител на Софийска област София Тор...
Деница Караджова, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в парламента - Има ли заплаха за България за спиране на...
София. Депутат от Коалиция за България Дора Янкова бе избрана за зам.-председател на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на евро...