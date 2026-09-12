Отиде си знакова личност на Разград
На 71-годишна възраст
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На 71-годишна възраст
В момента тече пълна проверка на всички дейности в общината, обследва се работата на общинските предприятия
Денчо Бояджиев ще управлява общината трети мандат
Кандидатурата на депутата от БСП е издигната от социалистите в града
Бившият кмет на Разград Денчо Бояджиев пое ръководството нна БСП в Разград. Ексградоначалникът, управлявал лудогорската община повече от 10 години, б...
Денчо Бояджиев ще повтори формулата „Независим" от миналите избори Кметът на Разград Денчо Бояджиев, който е начело на общината от края на 2005 годи...
Кметът Денчо Бояджиев и областният управител Стоян Ненчев прерязват лентата
Разград. Водачът на листата на Коалиция за България в Разград Татяна Буруджиева и останалите кандидат-депутати на левицата поднесаха цветя на Войниш...