Голяма изненада за Деня на влюбените. Незабравимо шоу
Събитието ще представи изключителни изпълнения
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Събитието ще представи изключителни изпълнения
"Сватба за един ден" организират в Силистра в Деня на Свети Валентин "Сватба за един ден" ще събере на пробна венчавка влюбени от Силистра. Кметство...
София. Днес е Свети Валентин- празникът, в който много двойки у нас и по света ще си кажат заветното "да". В столицата 44 двойки ще сключат гражданск...
Пловдив. Сватба в Деня на влюбените ще има в пловдивския затвор. Затворник ще сключи брак с половинката си на 14 февруари, съобщи пред "Фокус" Иванка...