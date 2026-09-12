Банско с голям празник "Спортувай с мен"
Легендарната Ирина Никулчина се включи в проявите на градския стадион "Свети Петър"
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Легендарната Ирина Никулчина се включи в проявите на градския стадион "Свети Петър"
Андрей Кузманов честити Деня на спорта
Мястото е стадион "Св. Петър", а началото 14,00 ч
В тези трудни месеци показахте, че сте и големи личности, написа министърът
Европейски ден на спорта ще се проведе в Благоевград. Инициативата е част от кампанията на спортното министерство за провеждане на Европейска седмица...
София. Националният Ден на спорта, който във вторник бе отбелязан в Катар, се пренесе и в спортния комплекс на НСА. Идеята бе на посланик Мохамед бен...