Ден на шегата. 10 любопитни факта за 1 април
Как възниква празникът?
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Как възниква празникът?
Домът на хумора и сатирата празнува 47-ми рожден ден, отваря безплатно врати за празника
Днес в Града на смеха - Габрово празнуват 44-ия рожден ден на Дома на хумора, където входът за посещение е свободен. Празникът във Веселата къща ще з...