5 фрази в българския език, които описват мързеливия човек.
Има опасносткрасиви български думи да отидат в небитието заради никому ненужни чуждици
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Има опасносткрасиви български думи да отидат в небитието заради никому ненужни чуждици
Това е ден, в който осъзнаваме историческата си съдба в тази земя, написа лидерът на ДПС
Денят на майчиния език в Кърджали се превърна в празник на многоезичието и културното многообразие. Седемте общини в Източните Родопи - Кърджали, Мо...