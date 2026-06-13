Община Сандански с куп прояви за Великден
В деня на хумора и сатирата – първи април, стартират празничните мероприятия от великденската програма на община Сандански. Те ще започнат с концерт н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Хумора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В деня на хумора и сатирата – първи април, стартират празничните мероприятия от великденската програма на община Сандански. Те ще започнат с концерт н...