Кмет поздрави с празника им хората с увреждания
Кметът на Разград доктор Валентин Василев отиде с торта на тържество по повод Международния ден на хората с увреждания
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Кметът на Разград доктор Валентин Василев отиде с торта на тържество по повод Международния ден на хората с увреждания
Банско. „Заедно можем повече" бе мотото на концерта, с който бе отбелязан Международния ден на хората с увреждания в община Банско. Кметството не спир...
Децата и младежите от Дневния център „Слънчев ден" в Симитли докоснаха сърцата на мнозина с кампанията „Дни на отворените врати". До края на седмицата...
Симитли. Дарителска акция на книги, спортни състезания и кулинарно шоу направиха различен денят за лицата в неравностойно положение в Симитли. Междуна...
Кметът на община Банско Георги Икономов с поздравителен адрес уважи Международния ден на хората с увреждания - 3 декември. „През 1992 г. Генералната а...