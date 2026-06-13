Кралев открива спортен празник по повод Деня на българския спорт
Голям спортен празник с участието на спортисти, деца, ученици и всички желаещи да се включат в него организира Министерството на младежта и спорта по...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Българския Спорт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Голям спортен празник с участието на спортисти, деца, ученици и всички желаещи да се включат в него организира Министерството на младежта и спорта по...