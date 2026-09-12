СК "ДЕМА" събра 49 тенисисти за старта на веригата 17+
Георги Мирчев е №1 на сингъл
Следете всички новини, анализи и коментари за "дема". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Мирчев е №1 на сингъл
Първият турнир ще се проведе на 12-13 юни
Д-р инж. Колю Колев си отиде на 86 години
Тенисисти от 6 до 70-годишна възраст мериха сили в надпреварата
Георги Мирчев спечели за първи път
СК "ДЕМА" е домакин и тази година на проекта
Моленда и Гюров са №1 на двойки
София. Двама от шефовете на „Тенис Европа" (ТЕ) дадоха много висока оценка на състоянието на спортен клуб „ДЕМА", който е съорганизатор на Евро 2013 п...