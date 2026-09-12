Издирват с хеликоптер и делтаплан малкия Юлиан
И хеликоптер от авиобаза „Безмер“ край Ямбол се е включил издирването на двегодшиното дете от с. Равнец, Бургаско
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И хеликоптер от авиобаза „Безмер“ край Ямбол се е включил издирването на двегодшиното дете от с. Равнец, Бургаско
Делтапланер падна в Казанлък в района на тенис кортовете до завод Хидравлика. Летателният апарат е бил управляван от Тодор Тянов, един от най-добрите...
Клип с втория пилот Андреас Лубиц, за който се смята, че умишлено е свалил "Еърбъс А320" на Germanlings, бе публикувано в интернет пространството. От...
Шумен. Мотоделтапланер се е разбил при излитане на авиошоу на шуменското летище, след като едното му колело се е закачило в разпънат на земята летател...
Делтапланери ще пръскат в Бургаско срещу комари. Акцията почва в сряда и ще продължи до събота. С делтапланерите ще се опушат дървета и храсти срещу ж...