Шок за българските банки, изостават с дигиталните услуги
Нито една от българските банки не попадна в категорията "дигитални шампиони"
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Нито една от българските банки не попадна в категорията "дигитални шампиони"
Кати Енгeлбeрт стана директор на световния играч в одита и консултациите На 11 март американската бизнес дама Кати Енгелберт влезе в историята. Тя ст...
Кърджали. Досъдебно производство за фалшива диплома за средно образование е образувано в РУ-Кърджали. Документът бил издаден на името на 31-годишна же...
Найроби. Президентът на Кения Ухуру Кениата обяви, че ще се яви пред Международния наказателен трибунал в Хага тази седмица, предаде Би Би Си. Кениат...
София. Една или повече гръцки банки, работещи в България, се очаква да продадат бизнесите си у нас, за да се фокусират върху основните си пазари. Това...
София. 83% от финансовите директори предвиждат ръстът на Брутния вътрешен продукт на страната за 2013 г. да не надхвърли 1,5%. Това сочи проучването D...