Тежка санкция за тима на Делио Роси
Палермо излетя от серия "В" заради финансови нарушения
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Палермо излетя от серия "В" заради финансови нарушения
Не знам защо пътувах за Кипър, отсече Кирил Вангелов
Италианецът отказа да коментира Левски
Генуа. Синиша Михайлович ще замени Делио Роси начело на Сампдория, когато последният бъде уволнен, твърдят местни издания. Главата на Роси може да бъ...