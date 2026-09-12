Янка Такева: Делегираните бюджети са най-големия грях в образованието
"Делегираните бюджети са най-големия грях в образованието. Те превърнаха учителите в зависими от учениците. Никой няма политическа воля да промени сис...
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"Делегираните бюджети са най-големия грях в образованието. Те превърнаха учителите в зависими от учениците. Никой няма политическа воля да промени сис...
София. Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. С тях се...
Кърджали. „Делегираните бюджети няма да бъдат премахнати, но усъвършенстването им като система на финансиране в образованието е един от приоритетите н...