Всичко за Дейвид Линч

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Последни новини Култура Мнения
Демоничният фантазьор

Демоничният фантазьор

177 кинокритици от 36 държави на всички континенти, попитани от Би Би Си, избраха сюрреалистичния шедьовър на Дейвид Линч "Мълхоланд драйв" за най-вел...

27 август | 22:35
0 коментара
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Линч отказа "Туин пийкс"

Линч отказа "Туин пийкс"

Совите не са това, което са - Дейвид Линч няма да режисира продължението на сериала "Туин Пийкс". Той не одобрява сумата, отпусната от продуцента - те...

06 април | 21:25
0 коментара
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Кой уби Лора Палмър?

Кой уби Лора Палмър?

25 години след идеята за "Туин Пийкс" Дейвид Линч пусна специално издание на култовия сериал Бяха години, в които въпросът "кой" имаше ясен и точен а...

17 август | 7:00
0 коментара
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