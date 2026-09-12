Отиде си легендарен режисьор
Бихме били благодарни за известно уединение в този момент, написа семейството му
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Бихме били благодарни за известно уединение в този момент, написа семейството му
Той има невероятен глас, пише култовият режисьор
Това е първата статуетка за режисьора на „Диво сърце“ и „Туин пийкс“
177 кинокритици от 36 държави на всички континенти, попитани от Би Би Си, избраха сюрреалистичния шедьовър на Дейвид Линч "Мълхоланд драйв" за най-вел...
Дейвид Линч събра култови актьори за легендарното продължение Макар и на 70, Дейвид Линч е все още с неукротима енергия. Най-задаваният въпрос на 90-...
Анджело Бадаламенти спечели "Грами" за музиката си в "Туин Пийкс" преди много години
Совите не са това, което са - Дейвид Линч няма да режисира продължението на сериала "Туин Пийкс". Той не одобрява сумата, отпусната от продуцента - те...
25 години след идеята за "Туин Пийкс" Дейвид Линч пусна специално издание на култовия сериал Бяха години, в които въпросът "кой" имаше ясен и точен а...
Маклоклън поставя ролята си на Дейл Купър в топ 3 на най-добрите неща, които е играл