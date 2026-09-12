Всичко за Дейвид Духовни

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Последни новини Любопитно Култура
Актьор написа детска книжка

Актьор написа детска книжка

Забавният актьор Дейвид Духовни вече е и писател. Чаровните му герои от животински вид са толерантни, каквито ние невинаги сме. Двете приятелки крави...

31 юли | 14:55
0 коментара
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Дейвид Духовни в цифри

Дейвид Духовни в цифри

Култовата телевизионна поредица "Досиетата X" се завръща на екран със сезон от шест епизода. Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън влизат в любимите детек...

16 май | 10:32
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Връщат сериала "Досиетата Х"

Връщат сериала "Досиетата Х"

Сериалът "Досиетата X" се завръща не екран с ограничен брой епизоди – само шест. В главните роли отново ще видим Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън, съ...

12 май | 17:18
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