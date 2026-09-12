Дейвид Духовни с нов проект
Актьорът влиза в римейка на „Вещи в занаята“
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Актьорът влиза в римейка на „Вещи в занаята“
Актьорът Дейвид Духовни, познат от култовия сериал „Досиетата Х", получи звезда на холивудската Алея на славата", предаде АФП. Той определи момента к...
Забавният актьор Дейвид Духовни вече е и писател. Чаровните му герои от животински вид са толерантни, каквито ние невинаги сме. Двете приятелки крави...
Култовата телевизионна поредица "Досиетата X" се завръща на екран със сезон от шест епизода. Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън влизат в любимите детек...
Сериалът "Досиетата X" се завръща не екран с ограничен брой епизоди – само шест. В главните роли отново ще видим Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън, съ...
На българския книжен пазар вече е в продажба бестселърът на актьора, популярен у нас от сериала „Досетата Х", Дейвид Духовни – „Мамка му...и крава". К...
Дейвид Духовни, едно от най-успешните, но и най-непослушни момчета на Холивуд, се върна в лоното на правата вяра. Чаровникът, който остава завинаги в...