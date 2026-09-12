Фестивал събира в едно вино и творчество в Сливен
Втори фестивал на винарите „Вино и творчество 2019” ще се проведе в крепостта „Туида“ в Сливен днес
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Втори фестивал на винарите „Вино и творчество 2019” ще се проведе в крепостта „Туида“ в Сливен днес
София. София ще се превърне в столица на уискито за три дни. Това ще стане благодарения на Уиски Фест София 2014, който ще се проведе за трета поредна...
Стара Загора. Над 200 вина с доказани качества от Австрия, Македония, Гърция, Турция и България ще могат да опитат ценителите на Фестивала на виното...