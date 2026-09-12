Дядо Коледа пристига в Лом с влак на БДЖ
За трета поредна година БДЖ подкрепя инициативата "Коледа за всяко дете"
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За трета поредна година БДЖ подкрепя инициативата "Коледа за всяко дете"
Кърджали. Пред Коледа касичка на Червения кръст е поставена в хипермаркета на „Кауфланд" в Кърджали. В нея се набират средства за осигуряване на безп...
София. За шеста поредна година Български спортен тотализатор (БСТ) организира специален празник за деца в неравностойно положение от цялата страна. То...
Трикратният световен шампион по бойно самбо – Росен Димитров зарадва сирачета от столичния квартал „Надежда" за 1-ви юни. Специално за Деня на детето...
София. Традиционният абитуриентски бал за деца в неравностойно положение ще се проведе под егидата на президента Росен Плевнелиев в рамките на благотв...
Добрич. На втория ден от Великден 60 деца в неравностойно положение - 46 от социални заведения в града и 15, които живеят в прюъта към църква "Св....
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) продължава дългогодишното си сътрудничество със своя социален партньор – Фондация „Работилница за граждански...