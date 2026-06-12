Девойка обжалва условна присъда за смъртта на двама приятели
22-годишната Даяна Калайджиева обжалва наложената й условна присъда за причиняване на смърт по непредпазливост на двама свои приятели. На съдебното за...
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22-годишната Даяна Калайджиева обжалва наложената й условна присъда за причиняване на смърт по непредпазливост на двама свои приятели. На съдебното за...