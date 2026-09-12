Хърватски легенди идват за юбилея на Стоичков
Обявените участници до момента станаха 16 Две от емблемите на хърватския футбол ще пристигнат в България за грандиозния юбилей на Христо Стоичков, ко...
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Обявените участници до момента станаха 16 Две от емблемите на хърватския футбол ще пристигнат в България за грандиозния юбилей на Христо Стоичков, ко...
Кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си. Петното за "черно тото" около Давор Шукер става все по-голямо. Шефът на хърватската федерация...
Президентът на хърватската футболна федерация Давор Шукер обяви, че хулиганската постъпка от петък в домакинския мач срещу Италия (1:1) на стадион "По...