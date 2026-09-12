Всичко за Давид Де Хеа

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Последни новини Спорт
Де Хеа остана в "Юнайтед"

Де Хеа остана в "Юнайтед"

Трансферът на вратаря на "Манчестър Юнайтед" Давид де Хеа в Реал Мадрид пропадна, информира BBC Sport. Причината е проблем с документите по сделката....

01 септември | 6:22
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Де Хеа бяга в "Реал" М

Де Хеа бяга в "Реал" М

Вратарят на "Ман" Юн. Давид Де Хеа е сигурен за "Реал" М, твърди авторитетното издание "Марка". Дългучът вече е договорил личните си условия с "кралет...

16 май | 17:30
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