Де Хеа иска 300 000 паунда седмично за да остане в Юнайтед
Вратарят с ултиматом пред шефовете на клуба
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Вратарят с ултиматом пред шефовете на клуба
"Манчестър Юнайтед" и Давид де Хеа са седнали на масата за преговори относно нов договор, информира BBC Sport. Настоящият контракт на испанския страж...
Трансферът на вратаря на "Манчестър Юнайтед" Давид де Хеа в Реал Мадрид пропадна, информира BBC Sport. Причината е проблем с документите по сделката....
Давид де Хеа и Радамел Фалкао по всяка вероятност изиграха последния мач с екипа на "Манчестър Юнайтед" пред публиката на "Олд Трафорд", информира Dai...
Вратарят на "Ман" Юн. Давид Де Хеа е сигурен за "Реал" М, твърди авторитетното издание "Марка". Дългучът вече е договорил личните си условия с "кралет...
Ръководството на "Манчестър Юнайтед" изпитва опасения, че води загубена битка в опита да задържи Давид де Хеа на вратата на тима. Испанският страж пра...
Манчестър. Давид де Хеа разкри, че се опитва да убеди полузащитника на Барселона Сеск Фабрегас да му стане съотборник в Манчестър Юнайтед. Бъдещето н...
Манчестър. Давид Де Хеа бе избран от съотборниците си в Манчестър Юнайтед за Играч на тима за сезона. Испанецът също така спечели и признанието на фен...