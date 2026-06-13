Kaufland и УНСС стартират съвместна Data Academy
11 студенти от магистърска програма „Изкуствен интелект и икономика" и бакалавърска програма „Бизнес информатика" в УНСС ще преминат през серия от сп...
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11 студенти от магистърска програма „Изкуствен интелект и икономика" и бакалавърска програма „Бизнес информатика" в УНСС ще преминат през серия от сп...