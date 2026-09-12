Искан от ЦСКА за треньор пое Щурм Грац
Грац. Исканият от ЦСКА за старши треньор Дарко Миланич пое "Щурм" Грац. Новината бе съобщена на официалната страница на австрийския клуб. Словенският...
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Грац. Исканият от ЦСКА за старши треньор Дарко Миланич пое "Щурм" Грац. Новината бе съобщена на официалната страница на австрийския клуб. Словенският...
Дарко Миланич изненадващо отряза ЦСКА и постави тима в цайтнот 10 дни преди началото на подготовката. Реално тимът няма треньор, въпреки че Милен Раду...
Дарко Миланич се приближава все повече до треньорския пост в ЦСКА. Словенецът е напът да изведе "Марибор" до златен дубъл. Той вече взе титлата, а дне...