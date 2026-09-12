Дариха 236 000 лв. за хората с опожарени домове от Кръстава
За всички семейства са осигурени преместваеми жилища
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За всички семейства са осигурени преместваеми жилища
Учени от Националния археологически институт с музей при БАН направиха коледно дарение на неонатологичното отделение в болницата „Д-р Стамен Илиев" в...
Учени от Националния археологически институт с музей при БАН направиха коледно дарение на неонатологичното отделение в болницата „Д-р Стамен Илиев" в...