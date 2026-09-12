300 дни демонстрации срещу кабинета
София. Днес се навършват 300 дни от началото на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. В 19 часа стотици граждани отново ще се съберат н...
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София. Днес се навършват 300 дни от началото на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. В 19 часа стотици граждани отново ще се съберат н...
София. Граждани, протестиращи срещу правителството на Пламен Орешарски, се събраха пред Министерски съвет за поредна антиправителствена демонстрация....
София. Пореден ден на протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Малко след 19 часа в района на Министерски съвет се събраха стотици граждани,...
Протести в подкрепата на протестиращите в България се проведоха вчера 15/09/2013 в три големи града по света: Мюнхен, Торонто и Сидни. Мюнхен 15/09/2...
Благоевград. "#ДАНСwithme" протестира в неделя в Благоевград. Малка, но шумна софийска група се присъедини към протестиращите в областния център на Пи...