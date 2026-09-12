Почина бивш президент на БФС и Ботев (Пд)
Христо Данов си отиде на 66 години
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Христо Данов си отиде на 66 години
Добрич. На провелото се заседание на УС на НСОРБ министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов е обещал от 6-те млн. лв. за общините да бъдат з...
София. Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов е готов да удължи с още една година срока за узаконяване на незаконни строежи, съобщи medi...
Габрово. Приоритет на общините трябва да бъдат общите устройствени планове, защото без тях няма как да реализират европейски проекти. Това заяви минис...