Проблем с парите. Българинът посегна на най-милото
Всеки трети няма заделени средства за черни дни
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Всеки трети няма заделени средства за черни дни
София. 71,5 млн. евро са изпратили българските емигранти на свои близки и роднини в страната през юли, сочат данни на БНБ. Паричните потоци от българ...
София. С 92,3% по-малко преки чужди инвестиции са реализирани в България през първите два месеца на 2013 г. спрямо същия период на миналата годин...