НАП напомня за изтичащ срок. Засяга данъкоплатците
НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лиц
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НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лиц
450 лица ще получат писма за подаването на счетоводни данни в унифицирания формат SAF-T
Призовавам НАП да започнат да изпълняват отговорностите си да осигуряват приходите в бюджета
Това е нейният девети брой
Нови критерии за големи и средни данъкоплатци
Над 3300 дружества ще получат писмо от НАП, че попадат в обхвата на новата структура
Запазват само звеното в София, където се обслужват над 3000 фирми София. Сериозна промяна в структурата на НАП предстои от 1 май. Закриват се структу...
5859 са чуждестранните данъкоплатци в морския град