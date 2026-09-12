Мая Манолова разкри коя е основната битка на тези избори
Тя ще настоява за "данък богатство" за хората с над 200 000 лв. годишни доходи
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Тя ще настоява за "данък богатство" за хората с над 200 000 лв. годишни доходи
Внася данък богатство, който ще ощети милиардерите
София. В правителството не е обсъждано въвеждането на 15% данък за богатите, съобщи пред бТВ социалният министър Хасан Адемов. В края на миналата годи...
София. Водени са неофициални разговори между БСП и ДПС за въвеждане на данък "богатство". Това разкри соцдепутатът Румен Гечев днес. "Тепърва ще диску...
София. Между 400 и 600 млн. лева ще влязат в хазната при въвеждането на прогресивното подоходно облагане от 2015 година. Това съобщи за "Стандарт" соц...
София. Лидерът на България без цензура Николай Бареков разкритикува в блога си идеята на председателя на БСП Сергей Станишев за въвеждане на данък за...