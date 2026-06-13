Бронзов медал за Даниела Тодорова в Гросето
Даниела Тодорова спечели бронзов медал в хвърлянето на копие в последния ден от Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Гросет...
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Даниела Тодорова спечели бронзов медал в хвърлянето на копие в последния ден от Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Гросет...
Още два медала завоюваха параолимпийците ни днес в италианския град Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
Параолимпийката ни Даниела Тодорова спечели днес бронзов медал в хвърлянето на копие в група F-55 на Световното първенство по лека атлетика за хора с...
Параолимпийката Даниела Тодорова спечели днес бронзов медал в тласкането на гюле в група F-55 на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с...
Първи златен медал за българските параолимпийци в Сочи. Даниела Тодорова стана първа в тласкането на гюле при жените на Световните игри на Международн...
Било ми писано да взема медал, макар и от параолимпиада, казва Даниела Тодорова Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на...