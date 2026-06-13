Всичко за Даниела Тодорова

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Първо злато в Сочи

Първо злато в Сочи

Първи златен медал за българските параолимпийци в Сочи. Даниела Тодорова стана първа в тласкането на гюле при жените на Световните игри на Международн...

29 септември | 15:53
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Розата с копието

Розата с копието

Било ми писано да взема медал, макар и от параолимпиада, казва Даниела Тодорова Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на...

30 април | 5:35
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