Рада Коджабашева: Дадох вот хората да определят правилата
София. Рада Коджабашева и Даниела Колева упражниха правото си на вот около 9.30 в 42-ро училище в ж.к. "Хаджи Димитър" в столицата. Дадох своя глас з...
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София. Рада Коджабашева и Даниела Колева упражниха правото си на вот около 9.30 в 42-ро училище в ж.к. "Хаджи Димитър" в столицата. Дадох своя глас з...
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Копривщица. Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.-председателите на "България без цензура" и "Евромайки" Росен Петров и Даниела Коле...