Легендарен роден футболист обяви края
С годините той се превърна в символ на постоянство, вярност и професионализъм
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С годините той се превърна в символ на постоянство, вярност и професионализъм
Междувременно беше разклатен съюзът между Иван Рълев и братята Кръстеви
Колко килограма е свалил
София. "Левски" сложи край на изгнанието на Даниел Димов. Универсалният футболист бе върнат в първия отбор и се готви за дербито с "Локо" (Сф) в петък...
София. Бившият национал Даниел Димов ще тренира с юношите на "Левски" две седмици. Това обяви техническият директор на клуба Христо Йовов. "На ник...
Бастош подписа, обеща да къса мрежи до 10 дни Универсалният играч на "Левски" Даниел Димов се озова за втори път след зимен лагер при юношите. Пре...
София. Станаха ясни съперниците на Левски в контролните срещи по време на подготвителния лагер в Линдабрун. „Сините" заминават за Австрия в понеделник...