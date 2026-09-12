Кадър на БНТ отново се завръща. Изненадата
Нает е като "Консултант новинарско съдържание" в телевизията
Следете всички новини, анализи и коментари за Даниел Чипев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нает е като "Консултант новинарско съдържание" в телевизията
Не се съобщават и причини за напускането му
Петима журналисти в битка за най-важния пост в bTV
София. Десислава Тошева ще наследи Николай Бареков на шефския пост в TV7 и NEWS7. Журналистът обяви преди няколко седмици, че се разделя с ръководния...
Чипев вече работи за създаването на информационен канал