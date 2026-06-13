Искат Тайсъна от Кукорево за профи ринга
Големият ни талант в бокса Даниел Асенов, известен като Тайсъна от Кукорево, е получил предложение да продължи кариерата си в професионалните серии на...
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Големият ни талант в бокса Даниел Асенов, известен като Тайсъна от Кукорево, е получил предложение да продължи кариерата си в професионалните серии на...
Голяма радост споходи талантите ни по бокс, които тази сутрин успяха да се щракнат с Димитър Бербатов. Те засякоха звездата пред сектор "В" на национа...