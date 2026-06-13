Всичко за Даниел Асенов - Тайсъна

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Тайсъна се щракна с Бербо

Тайсъна се щракна с Бербо

Голяма радост споходи талантите ни по бокс, които тази сутрин успяха да се щракнат с Димитър Бербатов. Те засякоха звездата пред сектор "В" на национа...

25 май | 16:22
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