Двама казаха "чао" на "Лудогорец"
Двама от основните играчи на "Лудогорец" се сбогуваха с тима. Защитникът Александър Барт и халфът Дани Абало вече не са част от шампионите. Първо Рома...
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Двама от основните играчи на "Лудогорец" се сбогуваха с тима. Защитникът Александър Барт и халфът Дани Абало вече не са част от шампионите. Първо Рома...
Звезди остават в "Лудогорец" въпреки, че доскоро се мяташе, че ще си търсят късмета далеч от Разград. Става дума за Дани Абало и Фабио Ешпиньо. Испан...
Вече играем по друг начин в България, хвали се треньорът на "орлите" В "Лудогорец" получиха добри новини след притеснителната серия контузии на ключо...
Новото попълнение на "Лудогорец" Дани Абало се движи със списък с български думи, които трябва да научи до края на лагера в Австрия. Това разкри той п...