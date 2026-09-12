Всичко за Дани Абало

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Последни новини Спорт
Вдигат Абало и Моци за ЦСКА

Вдигат Абало и Моци за ЦСКА

Вече играем по друг начин в България, хвали се треньорът на "орлите" В "Лудогорец" получиха добри новини след притеснителната серия контузии на ключо...

10 ноември | 19:25
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Списък с думи мъчи новак

Списък с думи мъчи новак

Новото попълнение на "Лудогорец" Дани Абало се движи със списък с български думи, които трябва да научи до края на лагера в Австрия. Това разкри той п...

01 юли | 18:30
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