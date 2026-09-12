Борисов защити назначението на Георгиев за консул
Премиерът коментира критиките на президента към управлението
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Премиерът коментира критиките на президента към управлението
Ползването на специален режим от автомобилите на НСО ще бъде изключение, а не практика, съобщи началникът на службата генерал-майор Данчо Дяков...
София. Правителството предложи Борислав Сертов да заеме поста директор на служба „Военна полиция" на освободения бригаден генерал Данчо Дяков, считано...