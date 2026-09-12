Данъчни проверяват 13 000 фирми с нелогично високи материални запас
Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност
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Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност
Табела с надпис "Чувствам се късметлия" върху фасадата на парижкия офис на "Гугъл"
Варна. Данъчни до борси на едро и до сергии за цветя стоят нонстоп по 3 дни за празника 8 март. Проверките имат за цел да хванат точните обороти и отч...