Делян Добрев с голяма новина за бензиностанциите
Съобщи две мерки, с които ще се намали дефицита в хазната
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Съобщи две мерки, с които ще се намали дефицита в хазната
Данъчните полицаи ще може да носят оръжие и ще имат специални униформи. Те ще работят по специфични случаи като например на организирани престъпни гру...
КАТ И НАП проверяват собствениците на скъпи автомобили и техните фирми Създаването на данъчна полиция предлага Министерството на финансите. Служители...