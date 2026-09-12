50 литра по-евтино гориво на месец. Кой ще се възползва?
Помощта ще важи за бензин и дизел, разкри заместник-министър на енергетиката
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Помощта ще важи за бензин и дизел, разкри заместник-министър на енергетиката
Бил е транспортиран от Хисаря във ВМА - София
Сега вече знам какво е, имам го в окото, казва Мастера Стефан Данаилов нямал идоли в професията. "На 27 години аз вече бях известен. Учил съм се от г...
Работим за младите, каза Миков на студенти Партиен, а не програмен кабинет да управлява страната след изборите на 5 октомври. Това послание отправи п...