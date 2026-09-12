Данаил Николаев - патриархът на българското войнство
Така са го наричали още съвременниците му не само заради преклонната възраст, която доживява, но и за това, че е първият наш офицер, получил най-висок...
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Така са го наричали още съвременниците му не само заради преклонната възраст, която доживява, но и за това, че е първият наш офицер, получил най-висок...
Събитията в Украйна засилиха интереса към нашите сънародници там. И съвсем основателно. Защото от техните среди през ХIХ век излизат стотици образован...
Банкя. Днес навършват 71 години от смъртта на генерал Данаил Николаев – Патриарха на българската войска. Генерал Данаил Николаев е участник в Сръбско...